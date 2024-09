QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag nahe Vortagesschluss

QIAGEN im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Anleger zeigten sich zuletzt bei der QIAGEN-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 41,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die QIAGEN-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,50 EUR an der Tafel. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 41,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der QIAGEN-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,48 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.654 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2024 bei 43,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 4,60 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 18,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,97 EUR.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 496,35 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 494,86 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester