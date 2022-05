QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Vormittag mit stabiler Tendenz

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der QIAGEN-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 44,00 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,44 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 44,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,26 EUR. Zuletzt wechselten 9.129 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,66 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,55 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,68 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 628,40 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 571,20 USD umgesetzt worden waren.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,18 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

