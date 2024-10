QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Nachmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 39,78 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 39,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bisher bei 39,77 EUR. Mit einem Wert von 40,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 110.812 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2024 auf bis zu 43,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,97 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 496,35 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 494,86 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von QIAGEN wird am 30.10.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,15 USD je QIAGEN-Aktie.

