QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zieht am Mittwochmittag an

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 44,08 EUR zu. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,17 EUR zu. Bei 43,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.227 QIAGEN-Aktien.

Am 26.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,56 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,51 Prozent. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,64 EUR.

QIAGEN ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,13 Prozent auf 515,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 567,30 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

