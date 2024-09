QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 40,33 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 40,33 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 40,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,19 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 2.502 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2024 auf bis zu 43,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 7,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 33,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 19,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,97 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 31.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 496,35 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass QIAGEN im Jahr 2024 2,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

