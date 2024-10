QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Die Aktie von QIAGEN hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 39,44 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der QIAGEN-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 39,44 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 39,64 EUR. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 39,37 EUR. Bei 39,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 86.531 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 43,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 14,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,97 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. QIAGEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 496,35 Mio. USD im Vergleich zu 494,86 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,15 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

