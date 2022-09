QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:22 Uhr die QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 45,93 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,26 EUR zu. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 45,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,00 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 69.929 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.11.2021 erreicht. 10,92 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 47,33 EUR.

QIAGEN gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 515,51 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 567,30 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2022 erfolgen.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,20 USD je Aktie.

