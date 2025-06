QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 40,10 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der QIAGEN-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 40,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 40,10 EUR. In der Spitze büßte die QIAGEN-Aktie bis auf 39,97 EUR ein. Bei 40,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 3.971 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 18,11 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,62 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,093 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 07.05.2025. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 483,46 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,80 Mio. USD in den Büchern standen.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

Redaktion finanzen.net

