QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 41,51 EUR zu.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 41,51 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,70 EUR. Bei 41,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 73.749 QIAGEN-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2024 bei 43,40 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 4,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,97 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 31.07.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 496,35 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,15 USD im Jahr 2024 aus.

