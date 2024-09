QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gibt am Donnerstagnachmittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 41,30 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 41,30 EUR. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 41,29 EUR. Bei 41,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 151.412 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2024 auf bis zu 43,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die QIAGEN-Aktie somit 4,85 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,97 EUR.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 496,35 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 494,86 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,15 USD je Aktie.

