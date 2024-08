QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN fällt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 41,72 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 41,72 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.922 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 43,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 33,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 19,09 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,97 EUR aus.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 496,35 Mio. USD – ein Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QIAGEN 494,86 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die QIAGEN-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,14 USD fest.

