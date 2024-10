QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von QIAGEN. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 40,52 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 40,52 EUR. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 40,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,53 EUR. Bisher wurden heute 133.089 QIAGEN-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 43,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,70 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,97 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 31.07.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 496,35 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 494,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von QIAGEN.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,15 USD je QIAGEN-Aktie.

