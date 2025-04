QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Mit einem Kurs von 37,19 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die QIAGEN-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 37,19 EUR. Bei 37,45 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die QIAGEN-Aktie bis auf 36,97 EUR. Bei 37,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 30.102 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 27,33 Prozent zulegen. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,95 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 05.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der QIAGEN-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 04.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,28 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

