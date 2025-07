QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 41,47 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 41,47 EUR. Die QIAGEN-Aktie legte bis auf 41,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 40,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 89.270 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. 14,19 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,083 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 483,46 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 458,80 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können QIAGEN-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die QIAGEN-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy