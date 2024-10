QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verliert am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 40,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 40,10 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 39,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 156.212 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2024 bei 43,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 8,25 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,82 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,97 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

Am 31.07.2024 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. QIAGEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 496,35 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,15 USD fest.

