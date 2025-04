QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 35,58 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die QIAGEN-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 35,58 EUR ab. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,22 EUR ab. Bei 36,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 333.213 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,11 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 34,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,50 EUR je QIAGEN-Aktie an.

QIAGEN veröffentlichte am 05.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 521,20 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 509,16 Mio. USD umgesetzt worden waren.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,28 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

