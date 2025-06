QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der QIAGEN-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 40,79 EUR.

Die QIAGEN-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:44 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 40,79 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,96 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,63 EUR. Mit einem Wert von 40,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.506 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,11 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,24 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 16,06 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,00 EUR.

Am 07.05.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 483,46 Mio. USD im Vergleich zu 458,80 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte QIAGEN am 12.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

