QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Mittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 40,89 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 40,89 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 40,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.009 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 15,81 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,093 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,00 EUR aus.

QIAGEN gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 483,46 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 458,80 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte QIAGEN am 12.08.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,34 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

