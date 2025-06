QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 40,54 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 40,54 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der QIAGEN-Aktie ging bis auf 40,43 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,44 EUR. Zuletzt wechselten 5.194 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 14,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,54 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 07.05.2025. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 483,46 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 458,80 Mio. USD umsetzen können.

Die QIAGEN-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



