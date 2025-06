QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagnachmittag behauptet

Aktienentwicklung

Die Aktie von QIAGEN hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der QIAGEN-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 40,68 EUR.

Die QIAGEN-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 40,68 EUR. Bei 40,80 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,43 EUR aus. Bei 40,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 106.211 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 15,84 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,093 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 07.05.2025. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 483,46 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 458,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die QIAGEN-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2025 2,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

