QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN behauptet sich am Dienstagvormittag

Die Aktie von QIAGEN zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der QIAGEN-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 40,82 EUR.

Im XETRA-Handel kam die QIAGEN-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 40,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 40,82 EUR. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,72 EUR. Mit einem Wert von 40,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.939 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,01 Prozent. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 16,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 48,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte QIAGEN am 07.05.2025 vor. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 483,46 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem QIAGEN-Gewinn in Höhe von 2,34 USD je Aktie aus.

