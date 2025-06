QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von QIAGEN. Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 40,52 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 40,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 40,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,50 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 43.008 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Gewinne von 16,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,51 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für QIAGEN-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,093 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 07.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 483,46 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 458,80 Mio. USD umsetzen können.

QIAGEN dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

QIAGEN-Analyse: Kaufen-Bewertung für QIAGEN-Aktie von DZ BANK