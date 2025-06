QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 40,55 EUR.

Die QIAGEN-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 40,55 EUR abwärts. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 40,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.580 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,36 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,56 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,37 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 458,80 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 483,46 Mio. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,34 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

