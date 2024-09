QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 41,23 EUR nach.

Um 15:51 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 41,23 EUR. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,72 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,37 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 94.428 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 43,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 5,27 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,75 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 18,14 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für QIAGEN-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,97 EUR.

QIAGEN ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 496,35 Mio. USD im Vergleich zu 494,86 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 30.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,15 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne