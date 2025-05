QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag stabil

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 38,08 EUR.

Im XETRA-Handel kam die QIAGEN-Aktie um 09:04 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 38,08 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,15 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die QIAGEN-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,08 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 38,15 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.541 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Bei 34,24 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,025 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 07.05.2025 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 483,46 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,80 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte QIAGEN am 12.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

