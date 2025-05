QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Dienstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 38,17 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 38,17 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 38,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,16 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.555 Stück gehandelt.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die QIAGEN-Aktie 11,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,025 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 48,00 EUR.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 483,46 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte QIAGEN am 12.08.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je QIAGEN-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,34 USD fest.

Redaktion finanzen.net

