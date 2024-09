QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN verteuert sich am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 41,35 EUR.

Das Papier von QIAGEN konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 41,35 EUR. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 41,75 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,46 EUR. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.047 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,40 EUR) erklomm das Papier am 16.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 33,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten QIAGEN-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,97 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Am 31.07.2024 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 496,35 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 494,86 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 30.10.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN im Jahr 2024 2,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

