QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 37,75 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 37,75 EUR zu. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,77 EUR an. Bei 37,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.991 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,46 Prozent Plus fehlen der QIAGEN-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 9,30 Prozent Luft nach unten.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,025 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,00 EUR für die QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 483,46 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 458,80 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte QIAGEN am 12.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,34 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie steigt: QIAGEN übernimmt Software-Anbieter Genoox

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie in Grün: QIAGEN will an starken Jahresstart anknüpfen - Neuer Aktienrückkauf