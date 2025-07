QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 42,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 42,37 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die QIAGEN-Aktie bisher bei 42,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,59 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 70.447 Aktien.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 19,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,139 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.

Am 07.05.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 483,46 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte QIAGEN am 05.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können QIAGEN-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die QIAGEN-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy