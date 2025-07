QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Dienstagnachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 41,87 EUR.

Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 41,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 41,87 EUR. Bei 41,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 204.669 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 13,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,24 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,139 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,00 EUR angegeben.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat QIAGEN mit einem Umsatz von insgesamt 483,46 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,37 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.08.2026 wird QIAGEN schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

