QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 43,44 EUR.

Das Papier von QIAGEN konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 43,44 EUR. Die QIAGEN-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148.190 QIAGEN-Aktien.

Bei 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 34,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,18 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,139 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,00 EUR.

QIAGEN ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,37 Prozent auf 483,46 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 458,80 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,34 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

