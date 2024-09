QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Blick auf QIAGEN-Kurs

Die Aktie von QIAGEN gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 40,31 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 40,31 EUR. Die QIAGEN-Aktie sank bis auf 40,17 EUR. Mit einem Wert von 40,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 80.152 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,40 EUR erreichte der Titel am 16.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,67 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,75 EUR am 30.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,27 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

QIAGEN gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 496,35 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QIAGEN einen Umsatz von 494,86 Mio. USD eingefahren.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von QIAGEN veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,15 USD je QIAGEN-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy

XETRA-Handel: TecDAX auf grünem Terrain

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert zum Start im Plus