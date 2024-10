QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 38,71 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 38,71 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 38,63 EUR. Bei 38,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.037 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 43,40 EUR markierte der Titel am 16.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 33,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 14,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass QIAGEN-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete QIAGEN 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die QIAGEN-Aktie bei 47,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte QIAGEN am 31.07.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. QIAGEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 496,35 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 494,86 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte QIAGEN am 06.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte QIAGEN die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,15 USD je Aktie belaufen.

