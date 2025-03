QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Vormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,62 EUR abwärts.

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 36,62 EUR. Die QIAGEN-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,61 EUR nach. Bei 36,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2.874 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,33 Prozent hinzugewinnen. Am 05.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,25 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,73 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

QIAGEN-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,00 EUR.

Am 05.02.2025 hat QIAGEN die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521,20 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,16 Mio. USD in den Büchern standen.

Die QIAGEN-Bilanz für Q1 2025 wird am 05.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,27 USD je QIAGEN-Aktie.



