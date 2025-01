QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagvormittag ohne große Veränderung

QIAGEN im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von QIAGEN. Die QIAGEN-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 43,76 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der QIAGEN-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 43,76 EUR. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,87 EUR an. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,73 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.798 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,04 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 4,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,40 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,45 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 06.11.2024 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 501,87 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 475,89 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 05.02.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

