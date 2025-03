QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 36,69 EUR zeigte sich die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 36,69 EUR. Bei 36,76 EUR erreichte die QIAGEN-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 36,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,63 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.831 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.03.2025 bei 35,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,92 Prozent.

QIAGEN-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,00 EUR an.

QIAGEN ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 521,20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 509,16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,27 USD je QIAGEN-Aktie.

