QIAGEN Aktie News: QIAGEN tendiert am Freitagmittag nordwärts

Um 29.07.2022 12:22:00 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 48,64 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,18 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 121.128 QIAGEN-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 51,56 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,66 Prozent könnte die QIAGEN-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,95 EUR. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 28,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,33 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

Am 27.07.2022 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,66 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat QIAGEN 515,51 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 567,20 USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 02.11.2022 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,13 USD im Jahr 2022 aus.

