QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 38,01 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 38,01 EUR. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 38,03 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.250 QIAGEN-Aktien.

Bei einem Wert von 47,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Kursplus von 24,59 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,24 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 9,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,50 EUR an.

QIAGEN veröffentlichte am 05.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,37 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 521,20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 458,80 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte QIAGEN am 07.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von QIAGEN rechnen Experten am 04.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass QIAGEN ein EPS in Höhe von 2,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

