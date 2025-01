QIX Deutschland: DWS Group verkündet beim verwalteten Vermögen mit 1,01 Bio. Euro neues Rekordniveau und Symrise setzt sich für 2025 höhere Margenziele

QIX aktuell

Angesicht der heutigen US-Inflationsdaten liegt der QIX Deutschland am Freitag mit 0,1 % im Plus bei 16.635 Punkten. Fonds- und ETF-Anbieter DWS Group erwartet nach dem 2024er-Rekordjahr weiter kräftige Geldzuflüsse sowie bis 2027 auch ein Gewinnwachstum von etwa 10,0 %. Duftstoff- und Aromazulieferer Symrise wächst im letzten Jahr organisch um fast 9,0 %, die Gewinnmarge soll durch Effizienzsteigerungen in 2025 auch weiter auf 21,0 % zulegen.

Ein Top-Performer mit über 5,0 % inklusive neuem Mehrjahreshoch war am Donnerstag im Qualitäts-Index die Aktie der DWS Group, die auch heute Zugewinne von 2,0 % auf 47,35 Euro verbuchen kann. Dabei sorgte bereits gestern die Nachricht für Furore, dass der Frankfurter Fonds- und ETF-Anbieter in 2024 beim verwalteten Vermögen (AUM - Assets under Management) erstmals die Marke von 1,0 Bio. Euro erreicht hat. Und auch mit den Wachstumsprojektionen konnte die DWS Group in dieser Woche überzeugen. Schließlich sollen in den nächsten 2 Jahren mit Langfrist-Anlagen unter dem Strich insgesamt 150,0 Mrd. Euro an Kundengeldern hereinholt werden. Zudem peilt das Management der Deutschen Bank-Tochter in den kommenden Geschäftsjahren ein Gewinnwachstum von etwa 10,0 % an. Noch liegt die DWS Group mit über 10,0 % Marktanteil in Deutschland nur auf Platz 3, hinter dem US-Fondsriesen BlackRock und dem ETF-Rivalen Lyxor. Dennoch sind die mittelfristigen Perspektiven des Vermögensverwalters durchweg gut, wenn man von weiterhin günstigen Börsenjahren mit niedrigen Zinsen ausgeht. Im abgelaufenen Bilanzjahr holten die Fonds- und Anlageprodukte der DWS Group langfristige Gelder von netto 32,9 Mrd. Euro herein und damit doppelt so viel wie 2023. Passive Anlagen wie ETFs liefen dabei offenbar besonders gut. Mit seiner Investmentsparte rund um Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Krypto-Währungen hat das Unternehmen folglich auch noch einiges vor.

In 2024 lagen die Nettozuflüsse einschließlich kurzfristiger Anlagen etwa in Cash-Produkten bei 25,7 Mrd. Euro. Folglich wuchsen auch die durch Management- und Servicegebühren eingenommenen Erträge der DWS Group auf 655,0 Mio. Euro und stiegen damit fast ein Fünftel. In 2025 dürften sie sogar auf etwa 900,0 Mio. Euro klettern. Außerdem ist die Unternehmensführung für ihr Vermögensverwaltungsgeschäft auch für dieses Jahr insgesamt zuversichtlich. Man sei für US-Aktien optimistisch gestimmt, sieht aber auch in Europa wegen einer möglichen Erholung der Wirtschaft ein gutes Risiko-Chance-Verhältnis, sagte im Oktober ein Vorstandsmitglied der DWS Group während einer Kapitalmarktveranstaltung. Für 2024 schlägt der Kapitalanlagespezialist dank des zuletzt erzielten Cashflows von 454,0 Mio. Euro auch eine reguläre Dividende von 2,20 Euro vor, was 0,10 Euro mehr als für 2023 wären. Damals hatte die DWS Group zusätzlich eine Sonderdividende von 4,0 Euro ausgeschüttet, und bot dadurch eine rekordverdächtige Dividendenrendite. Aktuell liegt sie aber immer noch bei 4,7 %. Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt. Die im Index enthaltenen Unternehmen zeichnen sich durch hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie stabile Wachstumsraten und solide Bilanzen aus. Auch Value-Kriterien wie Dividendenrendite, niedrige Kurs-Gewinn- und Kurs-Umsatz-Verhältnisse werden mit einbezogen.

Im Zuge positiver Management-Aussagen liegt im Qualitäts-Index am Freitag die Symrise-Aktie leicht im Plus bei aktuell 99,70 Euro. Immerhin hatte der Vorstand des Aroma- und Duftstoffspezialisten gestern angekündigt, im neuen Jahr etwas profitabler werden zu wollen. Demnach soll die Gewinnmarge (EBITDA) bei Symrise in 2025 rund 21,0 % erreichen, nachdem sie sich schon in den letzten 12 Monaten auf 20,7 % erholt hatte. Organisch war das Unternehmen im letzten Jahr sogar um fast 9,0 % gewachsen, was allerdings weniger war als von Analysten erwartet. Hier peilt der Geschmacksstoffproduzent im neuen Jahr jedoch nur noch ein Plus von 5,0 bis 7,0 % an. Unter dem Strich verdiente Symrise zuletzt aber mit 478,0 Mio. Euro, nach 340,5 Mio. im Jahr davor, prächtig. Der seit April 2024 amtierende neue Unternehmenschef legt den Fokus auch verstärkt auf die Kosten. Es sei Zeit für Konsolidierung, sagte der Manager im letzten Sommer gegenüber Journalisten. Investoren hatten seitdem auch die Hoffnung, dass Symrise nicht nur weiter stark wächst, sondern auch rentabler wird. In 2024 wurden in einem ersten Schritt gruppenweit die Betriebskosten bereits um 50,0 Mio. Euro gesenkt. Zwar profitierte der Duftstoff- und Aromaanbieter zuletzt erneut von der guten Nachfrage nach teuren Parfüms, Zutaten für würzige Produkte und dem Geschäft mit Zusätzen für Heimtiernahrung.

Im laufenden Jahr soll bei Symrise aber die Effizienz noch weiter gesteigert werden, etwa durch verbesserte Prozesse auf Unternehmensebene wie die Beschaffung von Materialien oder der Auslieferung an Kunden. Nach den Zukäufen der vergangenen Jahre standen bei dem Anbieter von Geschmacks- und Riechstoffen in 2024 auch die Angleichungen von IT-Systemen und eine Überprüfung des Geschäftsportfolios auf dem Plan. Zudem hatte Symrise auch begonnen, den Einkauf mit vielen Zulieferern bestimmter Rohstoffe und die Anzahl tausender teils sehr individueller Produkte zu überprüfen. Außerdem war die Struktur der Produktionsstätten zuletzt verbessert werden. 83 gebe es davon, die jährlich 270,0 Mio. Euro Investitionen erforderten, hatte es noch im alten Jahr geheißen. Die umgesetzten Effizienzmaßnahmen sollen laut Symrise im diesem Jahr auch positiv auf den Barmittelzufluss wirken. So soll der freie Cashflow von 13,6 % des Umsatzes auf rund 14,0 % zulegen, was Anleger eigentlich mit stärkeren Aktienkäufen quittieren sollten.

Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

