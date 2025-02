QIX Deutschland: Mit diesen Gewinnzuwächsen begeistern Siemens Healthineers und RATIONAL derzeit Investoren

QIX aktuell

Der QIX Deutschland setzt seine Erholung nach dem jüngsten US-Zollschock am Donnerstag mit einem Plus von 0,9 % auf 16.755 Punkte fort.

Medizintechnikhersteller Siemens Healthineers wird in Q1 von soliden Geschäften in Amerika und der Region Asien/Pazifik beflügelt, dank Kostensenkungen legte auch das EBIT um 11,0 % zu. Großküchenausrüster RATIONAL verdient in 2024 so viel wie noch nie, und verkündet neben Rekordumsätzen wieder kräftiges Wachstum in Nordamerika.

Am Donnerstag ist im Qualitäts-Index die Aktie von Siemens Healthineers mit einem Kursanstieg von über 6,5 % auf aktuell 57,80 Euro einer der High-Flyer. Damit markieren die Papiere des Medizintechnik-Gerätespezialisten auch ein neues Jahreshoch. Verantwortlich für den heutigen Anstieg ist der überraschend gute Start ins neue Geschäftsjahr 2024/25, der auch einen unerwartet hohen operativen Gewinn ausweist. Wie Siemens Healthineers heute mitteilte, liefen von Oktober bis Dezember (1. Quartal) vor allem die Geschäfte in Amerika und den Regionen Asien, Pazifik, Japan besonders robust. In China kämpft das Unternehmen dagegen noch immer mit verzögerten Auftragsvergaben im Zusammenhang mit den Antikorruptionsmaßnahmen der dortigen Regierung. Dennoch konnte der Gesundheits- und Krankenhausdienstleister seine Gewinnkennziffern im abgelaufenen Jahresviertel steigern. Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit Restrukturierungen in der Labordiagnostik verhalfen Siemens Healthineers letztlich mit zu dieser Entwicklung. Am Ende kletterte der 3-Monats-Umsatz um fast 6,0 % auf knapp 5,5 Mrd. Euro. Besonders Punkten konnten dabei das größte Segment rund um medizinische Bildgebung (Imaging) und der US-Krebsspezialist Varian. Beide Geschäftsbereiche legten umsatztechnisch überdurchschnittlich zu. Dagegen wuchs bei Siemens Healthineers in Q1 die Labordiagnostik-Sparte deutlich langsamer, da sich die Geschäfte in Amerika und China schwieriger als erwartet gestalteten.

Trotzdem profitierte die Siemens-Tochter zuletzt auch von Einsparungen beim laufenden Umbau des Diagnostik-Bereichs. Auch dank dieser Kostensenkungen legte das EBIT auf Konzernebene um 11,0 % auf 822,0 Mio. Euro zu. Damit konnte Siemens Healthineers jedenfalls die Erwartungen von Analysten übertreffen. Zudem wurden die Ziele für das Gesamtjahr (30.09) vom Vorstand heute bekräftigt, die ein Umsatzplus von 5,0 bis 6,0 % vorsehen. Rückenwind dürfte dabei auch der stärkere US-Dollar liefern. Jedoch konnte der Medizintechnikhersteller in diesem Jahr auch von den Auswirkungen möglicher US-Zölle betroffen sein. Für Siemens Healthineers dürften die jüngsten chinesischen Konjunkturmaßnahmen die Aufhellung des dortigen Geschäftsverlaufs aber beschleunigen. Investoren setzten von daher mit der Aktie des Medizintechnikanbieters langfristig auf etliche globale Branchentrends im Gesundheitssektor. Zumal sie noch immer nur mit einem KGV von 20 bewertet wird.

Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt. Die im Index enthaltenen Unternehmen zeichnen sich durch hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie stabile Wachstumsraten und solide Bilanzen aus. Auch Value-Kriterien wie Dividendenrendite, niedrige Kurs-Gewinn- und Kurs-Umsatz-Verhältnisse werden mit einbezogen.

Der drittgrößte Gewinner im Qualitäts-Index ist am Donnerstag mit gut 3,4 % die Aktie von RATIONAL. Aktuell notiert sie dabei bei 871,00 Euro. Für Kauflaune sorgt vor allem die heutige Meldung, dass der Gerätelieferant für Groß- und Gewerbeküchen in den letzten 12 Monaten in erster Linie von der starken Nachfrage in Nordamerika profitierte. RATIONAL gelang es damit in 2024 so viel umzusetzen und operativ zu verdienen wie noch nie zuvor, weshalb Investoren heute die Papiere auch in ihre Depots holen. Auf Basis vorläufiger Zahlen kletterte der Umsatz zwar im letzten Jahr nur um 6,0 % auf knapp 1,2 Mrd. Euro. Dies war für den Restaurant- und Gastronomieausstatter aber ein Rekordwert. Zudem wurden mit dem Anstieg des Betriebsgewinns um 13,0 % auf 314,0 Mio. Euro auch die durchschnittlichen Erwartungen von RATIONAL übertroffen. Die starken Zahlen, die trotz rückläufiger Erlösentwicklung in Asien zustande kamen, unterstreichen aber das wieder solide Wachstum des Herstellers thermischer Speisezubereitungsgeräte. Und die Nähe zum Grundbedürfnis "Essen" macht das Zuliefergeschäft auch weniger zyklisch. Da wiederkehrende Umsätze bei RATIONAL durch Reinigung, Serviceteile und Zubehör und dem Austausch älterer Gerätegenerationen permanent entstehen.

Der Unternehmenschef sieht das Unternehmen jedenfalls gut für die Zukunft positioniert, außerdem hatten sich in 2024 auch die Rohstoff- und Komponentenkosten stabilisiert. Im letzten Jahr hatte der Großküchenausrüster auch sein neues Kochsystem "iHexagon" vorgestellt, dass ebenfalls ein voller Erfolg werden dürfte. Mit seiner Nische und den beeindruckenden Profitabilitätskennzahlen bleibt RATIONAL letztlich ein Ausnahmeunternehmen, was an der Börse zwar mit einem Premiumbewertung notiert. Für Qualität zahlt man aber schon immer einen etwas höheren Preis. Die vollständigen Bilanzzahlen samt Dividendenvorschlag für das abgeschlossene Jahr werden dann am 27. März vorgelegt.

Wenn Sie den QIX nachbilden wollen, bietet sich ein Index-Tracker der UBS an.

Hinweis: Da der QIX Deutschland von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Deutschland. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.