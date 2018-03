QIX Deutschland: Qualitätsaktie der Woche - CTS EVENTIM

Besonders die Umsatzentwicklung des führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieters ist hierbei beachtlich. Allein in den letzten 5 Jahren legten die Erlöse im Durchschnitt um 15 Prozent zu. Aber auch die EBIT-Marge von 34 Prozent und die hohe Eigenkapitalrendite von 24 Prozent sind bei CTS EVENTIM überragend. Mit der jetzt angekündigten 18-prozentigen Dividendenerhöhung bestätigt das Unternehmen zudem seine bisherige Ausschüttungspolitik.

Die CTS EVENTIM-Unternehmensgruppe ist mit ihren Aktivitäten in 25 Ländern einer der weltweit führenden Ticketanbieter für Konzert-, Theater- und Sportveranstaltungen. Zudem hat sich das Bremer Unternehmen auf die Planung, Organisation und Durchführung von Konzerttourneen, Open-Air Festivals und anderen Live-Events spezialisiert. Der Erfolg der EVENTIM-Gruppe beruht dabei auf einem erstklassigen Ticketingsystem, intelligenten Marketing- und Analysetools sowie strategischen Partnerschaften. Als Marktführer hat das Unternehmen damit vor allem in der europäischen Konzert- und Entertainmentbranche eine herausragende Position erlangt. Unterstützt wird dies durch Mehrheitsbeteiligungen an vielen erfolgreichen Konzertveranstaltern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sowie durch gute und langjährige Kontakte zu nationalen und internationalen Künstlern. Europaweit vermarktet die EVENTIM-Gruppe dabei Veranstaltungstickets für über 200.000 Events im Jahr. Die Vermarktung der Tickets läuft hierbei über ein Netz von über 20.000 Vorverkaufsstellen, mehreren Call Centern sowie führenden Onlineportalen wie eventim.de und dem EVENTIM Mobil-Shop.

Umsätze erreichen 2017 erstmals die 1-Milliarden-Euro-Marke

Die weiterhin boomenden Geschäfte mit Online-Tickets sowie Tournee- und Konzertveranstaltungen haben CTS EVENTIM auch im Geschäftsjahr 2017 zu kräftigem Wachstum verholfen. Wie der Ticket- und Veranstaltungsspezialist am Donnerstag bekannt gab, stiegen die Gesamterlöse erstmals auf insgesamt 1,03 Mrd. Euro und lagen damit knapp 25 Prozent über dem Wert von 2016. Auch der Jahresgewinn stieg deutlich um 19 Prozent auf 112,8 Mio. Euro. Damit konnte das Unternehmen einmal mehr seine führende Stellung in der Ticket- und Veranstaltungsbranche in Europa eindrucksvoll belegen. Der Vorstand zeigte sich durchaus zufrieden und betonte, dass mit dem Rekord eine ganze Reihe weiterer positiver Entwicklungen einhergingen, wozu auch der Ausbau des Online-Geschäfts zähle. Die EVENTIM-Gruppe verkaufte 2017 auf digitalen und mobilen Kanälen rund 48,9 Mio. Tickets und übertraf damit das Vorjahr um gut 12 Prozent. Mit Kinokarten und dem Verkauf von Eintrittskarten an stationären Verkaufsstellen waren es insgesamt 250 Mio. Tickets. Darunter waren allein 100 Mio. Kino-Tickets in Ländern wie Deutschland, Spanien und Italien. Allerdings müsste die Tournee- und Konzertsparte trotz eines 43 prozentigen Umsatzanstiegs auf 626,7 Mio. Euro beim operativen Gewinn (EBIT) einen Rückgang von 25,5 auf 20,5 Mio. Euro hinnehmen. Ausschlaggebend hierfür waren laut CTS EVENTIM Anlaufverluste in Höhe von rund 10 Mio. Euro für den Aufbau neuer Festivalmarken. An die Aktionäre soll aber insgesamt eine um 18 Prozent höhere Dividende von 0,59 Cent gehen, dies wäre erneut mehr als 50 Prozent des Jahresüberschusses.

Beständig hohes Umsatz- und Gewinnwachstum überzeugt

Die EVENTIM-Gruppe beindruckt bereits seit einigen Jahren mit konstant hohen Wachstumsraten und durchweg starken Kennzahlen im operativen Geschäft. Besonders die Umsatzentwicklung des führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieters ist hierbei beachtlich. Allein in den letzten 5 Jahren legten die Erlöse auch dank Übernahmen im Durchschnitt um 15 Prozent zu. Die durchschnittlichen Gewinnzuwächse lagen sogar leicht darüber. Aber auch die EBIT-Marge des Unternehmens von 34 Prozent ist überragend. Zudem erzielt CTS EVENTIM operativ eine hohe Eigenkapitalrendite von 24 Prozent. Ebenfalls bemerkenswert ist das Dividendenwachstum der letzten Jahre. So wurde die jährliche Gewinnausschüttung vom Management seit 2007 ohne Unterbrechung von 0,13 auf zuletzt 0,50 Euro je Aktie angehoben. Mit der jetzt angekündigten 18-prozentigen Erhöhung auf 0,59 Euro ist die Rendite mit 1,6 Prozent jedoch überschaubar.

Die CTS EVENTIM-Aktie befindet sich im Qualitäts-Auswahlindex QIX Deutschland. Der QIX Deutschland ist ein Aktien-Index, der aus den besten 25 deutschen Aktien gebildet wird. Die 25 Aktien werden nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk ausgewählt. Die im Index enthaltenen Unternehmen zeichnen sich durch hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie stabile Wachstumsraten und solide Bilanzen aus. Auch Value-Kriterien wie Dividendenrendite, niedrige Kurs-Gewinn- und Kurs-Umsatz-Verhältnisse werden mit einbezogen.

Bildquellen: Traderfox