QIX Dividenden Europa: Allianz-Aktie kommt trotz derzeitigem Rekordlauf noch immer auf 5,0 % Kapitalrendite

Angesichts der heutigen US-Inflationszahlen legt der QIX Dividenden Europa Index am Freitag leicht um 0,4 % auf 14.970 Punkte zu.

Versicherer Allianz überzeugt schon lange mit attraktiven Dividendenrenditen, hohen Barreserven und milliardenschweren Aktienrückkäufen. Air Liquide will gut 100,00 Mio. Euro investieren, um den Kupferproduzenten Aurubis bei der Aufrüstung zu einer nachhaltigeren Gasversorgung in 5 Werken zu unterstützen.

Leichte Zugewinne auf ein neues Rekordhoch bei 281,50 Euro kann im Dividenden-Index am Freitag die Aktie der Allianz verbuchen. Der aktuell gute Lauf bei der Versicherungsgruppe hat auch einige fundamentale Gründe. Seit Jahren überzeugt die Allianz nicht nur mit attraktiven Dividendenrenditen, sondern auch durch hohe Barreserven und milliardenschwere Aktienrückkäufe. Zudem treibt das Management die globale Expansion weiter zügig voran. Die Münchner konnten auch dank zahlreicher Prämienerhöhungen im 2. Quartal sogar das beste Quartalsergebnis ihrer Unternehmensgesichte vermelden. Demnach zog der operative Gewinn des Versicherers von April bis Juni auf 7,2 Mrd. Euro an, der Reingewinn erhöhte sich zugleich auf 5,0 Mrd. Euro. Zwar musste die Allianz dabei auch weiterhin ein konjunkturell schwieriges und von Großschäden betroffenes Marktumfeld umschiffen. Die bis Ende Dezember bei dem Erstversicherer auf nunmehr 28,1 Mrd. Euro angestiegen Cash-Bestände geben in dieser unsicheren Zeit nicht nur eine gewisse operative Flexibilität. Mit dieser Summe lassen sich auch strategische Investitionen tätigen, wie der jüngste Ausbau des Südostasiengeschäfts, wo die Allianz die Mehrheit an dem Versicherer NTUC in Singapur übernommen hatte, und damit die eigene Marktposition in der Region erweitern konnte. Auf dem globalen Versicherungsmarkt gelten die Münchner aber schon seit vielen Jahren als vertrauenswürdiger und kapitalstarker Anbieter.

Und mit dem aktuellen Finanzpolster und der Ende 2023 ebenfalls zurückgefahrenen Verschuldung auf nur noch 31,7 Mrd. Euro, dürfte sich dies auch nicht so schnell ändern. Für die Allianz spricht zudem die wieder starke operative Entwicklung bei der Anleihetochter PIMCO, die ungeachtet des zuletzt volatilen Marktumfelds in den ersten 6 Monaten Nettomittelzuflüsse von fast 50,0 Mrd. Euro verbuchen konnte. Die Anteilscheine der Versicherungsgesellschaft stehen letztlich für eine ungewöhnlich robuste Dividendenpolitik. Schließlich hat das Management der Allianz in den vergangenen 15 Jahren die Gewinnbeteiligung kein einziges Mal gekürzt, was wirklich beachtlich ist. Und das eigentliche Dividendenwachstum war in der Vergangenheit fast schon einzigartig. Allein für das inflationsbeeinflusste Geschäftsjahr 2023 lag es bei starken 21,0 %. Durch die jüngste Ausschüttung von 13,80 Euro ergibt sich für die Aktie trotz derzeitigem Höhenflug auch noch immer 4,9 % an Kapitalrendite. An der Börse wird die Allianz zudem auch weiterhin nur mit einem KGV von 11 bewertet. Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Am Freitag zeigt sich in Anbetracht der anhaltend guten Stimmung im Dividenden-Index auch die Air Liquide-Aktie freundlich und steigt leicht auf 169,25 Euro. Der Industrie-Gasehersteller ist mit seinen Technologien und Dienstleistungen, die auf medizinische und chemiespezialisierte Branchenkunden ausgerichtet sind, noch immer ein weltweit führender Anbieter. Noch im letzten Jahr profitierte Air Liquide von den gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen, dies hat sich in 2024 etwas geändert. Die Franzosen setzen aber mit ihrem industriellen Gasegeschäft zusätzlich auch auf Partnerschaften, wie zuletzt mit dem deutschen Multimetallunternehmen Aurubis. So hatte Air Liquide im Juli angekündigt, insgesamt 100,00 Mio. Euro in die erneuerte Zusammenarbeit mit Aurubis investieren zu wollen, Dies soll den Partner vor allem bei einer nachhaltigeren Gasversorgung an den Kupfer- und Recycling-Standorten in Bulgarien und Deutschland unterstützen. Laut Air Liquide umfassen die Investitionspläne eine neue Luftzerlegungsanlage in Bulgarien und die Modernisierung von vier bestehenden Anlagen in Deutschland. Die neuen Anlagen werden bei Aurubis künftig dann nicht nur große Sauerstoff- und Stickstoffmengen für die zunehmende Produktion von Kupfer und anderen Metallen bereitstellen. Sie sollen zudem auch die Entwicklung der industriellen Handelsmärkte in beiden Regionen unterstützen.

Die von Air Liquide an Aurubis gelieferten Industriegase werden damit letztlich mit zur Transformation der gesamten Kupferbranche beitragen, die eine entscheidende Rolle bei der laufenden Energiewende spielt. Wir erneuern hiermit unsere mehr als 25-jährige Partnerschaft mit Aurubis, und unterstützen damit auch dessen weitere industrielle Aktivitäten in Europa, kommentierte der Vorstand von Air Liquide die Pläne. Die geplante Überarbeitung der Luftzerlegungsanlagen soll in allen Aurubis-Werken im Jahr 2027 abgeschlossen sein. Air Liquide und Aurubis wollen darüber hinaus gemeinsam dafür sorgen, dass ein Teil der für den Betrieb der Standorte benötigten Energie aus erneuerbaren Quellen stammt. Damit sollen von beiden Partnern jedes Jahr erhebliche CO2-Emissionen eingespart werden. Air Liquide steht aber auch für Dividendenkontinuität und hat bislang sogar meist bis zu 50,0 % des Nettogewinns an seine Aktionäre ausgeschüttet. Dadurch ergaben sich in den letzten 5 Jahren auch solide Renditen zwischen 2,0 und 2,5 %.

