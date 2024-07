QIX Dividenden Europa: Deutsche Telekom will US-Glasfasersparte ausbauen und Vinci vermeldet neuen Rekordauftragsbestand

QIX aktuell

Angesichts der Wall Street-Erholung vom Freitag und der anstehenden US-Notenbanksitzung legt der QIX Dividenden Europa Index am Montag um 0,4 % auf 14.590 Punkte zu.

Deutsche Telekom plant mit T-Mobile US-Tochter für rund 4,9 Mrd. USD gemeinsam mit Finanzinvestor KKR den US-Glasfaseranbieter Metronet zu kaufen. Bau- und Flughafen-Dienstleister Vinci verdient in den ersten 6 Monaten zwar operativ etwas mehr, überzeugen kann vor allem der jüngste rekordhohe Auftragsbestand von 67,3 Mrd. Euro.

Auf Jahreshoch befindet sich gegenwärtig im Dividenden-Index die Aktie der Deutschen Telekom. Am Montag liegt sie auch dank spannender Übernahmenachrichten erneut leicht im Plus bei 24,28 Euro. Denn der Telekommunikations- und Mobilfunkdienstleister hatte bereits am Mittwoch angekündigt, dass die Tochter T-Mobile US ihr Glasfasernetz mit einer weiteren Akquisition erweitern will. Für die Deutsche Telekom, für die mittlerweile die US-Sparte zur Haupteinnahmequelle geworden ist, dürfte dieser Deal wohl nur dank des dort boomenden Mobilfunkgeschäfts möglich sein. Gemeinsam mit dem Finanzinvestor KKR will man mittels Gemeinschaftsunternehmens den Glasfaseranbieter Metronet übernehmen, teilte der Konzern hierzu mit. Dabei plant T-Mobile US rund 4,9 Mrd. USD für die Hälfte der Anteile an den Gemeinschaftsunternehmen sowie das Glasfasergeschäft samt Metronet-Kunden auf den Tisch zu legen. Laut Deutscher Telekom soll der Metronet-Deal dann im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Der geplante Zukauf dürfte aber wohl sehr gut zur US- Glasfasernetzstrategie passen. Schon im April hatte die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom zusammen mit dem schwedischen Private-Equity-Investor EQT angekündigt, den Glasfaseranbieter Lumos übernehmen zu wollen. Den 50-Prozent-Anteil ließ sich T-Mobile US bereits rund 950,0 Mio. Euro kosten. Nun aber bemängeln Kritiker, dass die Metronet-Übernahme nur vergleichsweise wenig zusätzliche Kunden der Deutschen Telekom-Sparte bringen würde.

Zwar hatte der Vorstand des Bonner Telekommunikationsunternehmens zuletzt betont, dass er die Markenbekanntheit von T-Mobile bei Glasfaserprodukten in den USA nutzen möchte. Glasfaser helfe, den "Wachstumsmotor" am Laufen zu halten, so der Manager. Erste Übernahmeziele hatte die Deutsche Telekom demnach aber wohl bereits identifiziert. Derweil geht die T-Mobile US-Tochter in den USA bei ihrer Expansion mit Bezug zum Kerngeschäft zurzeit auch weiter aggressiv vor. Anfang Mai wurde der 1,35-Mrd.-USD-Erwerb des Billigfunkers Mint Mobile vollzogen. Und für Teile der Mobilfunksparte inklusive bestimmter Frequenzspektren vom Konkurrenten U.S. Cellular zeigte die Tochter der Deutschen Telekom erst im Juni mit rund 4,4 Mrd. USD (4,05 Mrd. Euro) großes Kaufinteresse. Aber ungeachtet des anhaltenden Expansionskurses bleibt die Aktie auch weiterhin ein beliebter Dividendenwert, der aktuell gut 3,1 % an Rendite bringt. Damit notieren die Anteilscheine der Deutschen Telekom auch Recht im Dividenden-Index.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Nach der jüngsten Kurserholung liegt am Montag im Dividenden-Index dagegen die Vinci-Aktie mit 1,5 % im Minus bei 106,30 Euro. Dabei konnte die französische Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Bau- und Energieinfrastruktur sowie Flughafenverwaltung aktiv ist, mit seinen jüngsten Halbjahreszahlen in der Vorwoche überzeugen. In den ersten 6 Monaten stiegen nicht nur die weltweiten Erlöse von Vinci um 4,4 % auf 33,8 Mrd. Euro, auch der EBIT-Gewinn legte um 9,0 % auf knapp 3,9 Mrd. Euro zu. Und dies, obwohl der wichtigste Gewinnbringer des Mischkonzerns, das Geschäft mit dem Betrieb von Autobahnen aufgrund einer neuen Steuer weniger verdiente. Deutlich zulegen konnte bei Vinci dagegen das Ergebnis mit den Flughäfen, das die Franzosen zuletzt mit 2 weiteren Beteiligungen in Edinburgh und Budapest sogar ausgebaut hatten. Über die Tochter Vinci Airports verwaltet das Unternehmen derzeit gut 72 Flughäfen in insgesamt 14 Ländern. Aber trotz der positiven Entwicklung rund um den Airportbetrieb kam es bei Vinci im 1. Halbjahr zu einem Rückgang des Reingewinns um 4,5 %, bedingt durch neue Steuerbelastungen. Für Zuversicht bei Investoren sorgte aber der beeindruckend hohe Ordereingang.

Schließlich konnte Vinci den Auftragseingang bis Ende Juni um 9,0 % auf 33,9 Mrd. Euro steigern und erreichte damit einen Rekordauftragsbestand von 67,3 Mrd. Euro. Für 2024 prognostiziert das Management auch weiteres Umsatzwachstum, wenn auch moderater als im Vorjahr. Und dies trotz der aktuellen Herausforderungen im französischen Immobiliensektor, die zuletzt zu einem Erlösrückgang bei der Tochter Immobilier führten. Vinci selbst ist dennoch ein Top-Pick für Dividendenjäger. Nicht ohne Grund lag die Ausschüttungsquote in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt bei knapp über 50,0 %. Bei dem Bauunternehmen und Flughafen-Dienstleister hat sich die Gewinnbeteiligung seit 2019 von 2,04 Euro auf zuletzt 4,50 Euro sogar mehr als verdoppelt. Für Vinci-Investoren ergibt sich damit auch noch immer eine hochattraktive Dividendenrendite von über 4,0 %.

