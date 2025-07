Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 30,34 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 30,34 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 30,41 EUR. Bei 30,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 831.373 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,36 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 23,47 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,66 EUR.

Am 15.05.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 27,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Deutsche Telekom am 07.08.2025 präsentieren. Am 06.08.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

