QIX Dividenden Europa: Spirituosenhersteller Diageo will bis 2025 um bis zu 7 % jährlich wachsen

Getränkeproduzent Diageo gilt trotz schwächelndem Nordamerikas-Geschäft weiterhin mit starken Premium-Marken als rezessionssicher und dividendenkonstant. Einzelhändler Kesko fährt in 2022 einen Umsatzrekord von 11,8 Mrd. Euro ein, und betreibt mit "K-Charge" das größte Ladenetzwerk für E-Fahrzeuge in Skandinavien.

In Anbetracht der anhaltend guten Stimmung liegt am Freitag im Dividenden-Index die Aktie von Diageo mit 0,3 % im Plus bei aktuell 42,20 Euro. Dabei scheinen die Papiere des Premium-Spirituosenherstellers ihre monatelange Konsolidierung beenden zu wollen. Operativ läuft es trotz der Verlangsamung der US-Geschäfte eigentlich gut. In den ersten 6 Monaten des Bilanzjahres 2022/23, das am 30.Juni endet, waren die Nettoerlöse um 18 % auf 9,4 Mrd. GBP (10,7 Mrd. Euro) gestiegen. Auch das rein organische Wachstum von 9,4 % war dabei überzeugend. Und Diageo zählt angesichts des Premiumportfolios und der Marktstellung noch immer zu den wichtigsten und einflussreichsten Unternehmen der Branche. Immerhin stammen 10 % der gesamten britischen Getränke- und Nahrungsmittelexporte von dem Alkoholproduzenten, der weltweit unter anderem die Marken "Guinness", "Johnnie Walker" und "Bailey's" vertreibt. Als globale Nr. 1 versucht Diageo aber seit Längerem auch, Verbraucher dazu zu bewegen, mehr Geld für Hochprozentiges auszugeben, ohne dass diese ihren Alkoholkonsum erhöhen. Inzwischen macht die Gruppe mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit Premium-Getränken, die mehr als 50,00 USD pro Flasche kosten. Nur in Nordamerika hatte sich jüngst bei Diageo das 6-Monatswachstum auf nur noch 3 % verlangsamt, da die Konsumenten dort im Zuge der Preisinflation und wirtschaftlicher Unsichersten ausgabentechnisch immer zurückhaltender werden.

Dabei konnte Diageo im letzten Jahr zahlreiche Preiserhöhungen durchsetzen, ohne die eigene Umsatzentwicklung hierdurch zu gefährden. Vor allem auch dank bekannter und exklusiver Marken wie das traditionelle Guinness-Bier, dass 2022 in den britischen Pubs und Bars unverändert hohe Ausschankquoten erzielte. Und dies trotz der zuletzt stattlichen Preisanhebung von 12 %. Zum Unternehmensportfolio gehören aber über 200 Marken, wie "Smirnoff"-Wodka, "Gordon’s" oder auch "Captain Morgan", und diese werden von Diageo in mittlerweile knapp 180 Ländern weltweit verkauft. Die Kombination aus alkoholischen Premiumprodukten und Preisfestsetzungsmacht machen die Aktie jedenfalls zum langfristigen Kaufkandidaten. Vor allem auch weil der Wohlstand in China und der Region Asien/Pazifik, in Zukunft weiter steigen dürfte, was wiederum die Wachstumsbereiche des Unternehmens antreiben sollte. Diageo hat sich dafür jedenfalls bestens positioniert. Die globalen Mittelfristziele der Briten sehen bis 2025 auch einen Umsatzanstieg aus eigener Kraft um 5 % bis 7 % pro Jahr vor. Derzeit werden die Anteilsscheine auch nur mit einem KGV von 20 bewertet, was weit unter dem Premiumaufschlag von weit über 30 der letzten Jahre ist. Und auch die bei Diageo eigentlich konstante Dividendenrendite, die bei aktuell 2,3 % liegt, wäre ein zusätzliches Argument.

Der QIX Dividenden Europa ist ein Aktien-Index, der gezielt auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler in Europa setzt. In den Index werden 25 europäische Aktien aufgenommen, die sich nach einem festgelegten und erfolgsbewährtem Regelwerk dafür qualifizieren. Neben einer hohen Dividendenrendite berücksichtigt das Regelwerk dabei fundamentale Kriterien wie Dividendenkontinuität, Dividendenwachstum oder Gewinnwachstum. Auch technische Aspekte wie stabile Kursverläufe mit niedriger Volatilität fließen in das Ranking mit ein.

Im heutigen Marktumfeld präsentiert sich im Dividenden-Index auch die Kesko-Aktie mit leichten Aufschlägen bei 20,10 Euro. Dabei hatte die finnisch/skandinavische Einzelhandelskette zuletzt unter der allgemeinen Preisinflation und den globalen Lieferengpässen gelitten. Dies wirkte sich auch auf alle 3 Geschäftsbereiche (Lebensmittelhandel, Baumärkte und Autohandel) des Unternehmens aus. Neben Finnland ist Kesko dabei auch in Schweden, Norwegen, den Baltic-Staaten und Polen aktiv, und betreibt dort zahlreiche Einzelhandelsketten unter den Marken K-Citymarket, K-Supermarket und Neste K grocery. Die gesamt Unternehmensgruppe erzielte damit im letzten Jahr sogar einen Umsatzrekord von 11,8 Mrd. Euro. Und ungeachtet der konjunkturellen Unsicherheiten wurde vom Kesko-Management für 2022 auch erneut eine Dividendenausschüttung in Höhe von 406 Mio. Euro genehmigt, nach 298 Mio. im Jahr zuvor. Kesko gilt auch als Dividendengarant, schließlich brachte die Aktie in den letzten 5 Jahren eine Rendite, die zwischen 3,5 und 5,0 % pendelte. Neben dem Einzelhandelsgeschäft war bei den Finnen aber zuletzt auch der Autohandel ein solider Wachstumstreiber. Dieser umfasst vor allem den Autoimport, den Verkauf und das Leasinggeschäft von Marken wie Volkswagen, Audi, SEAT und Porsche. Zudem betreibt Kesko das größte Ladenetzwerk für E-Fahrzeuge in Skandinavien unter dem Namen K-Charge. Die Ladestandorte wurden dabei im letzten Jahr allein in Finnland auf über 200 ausgebaut. Schon Mitte 2018 hatte der Einzel- und Autohändler mit dem Aufbau eines eigenen Ladenetzes begonnen, und ist dabei Partner des europäischen Ladenetzwerkspezialisten IONITY. Vor allem an Autobahn-nahen Standorten hat das Schnelllade-Joint-Venture bislang schon zahlreiche HPC-Parks errichtet. Die Aktie von Kesko notiert jedenfalls mit einem KGV von 13 so niedrig wie schon lange nicht mehr.

Hinweis: Da der QIX Dividenden Europa Index von finanzen.net und der Traderfox GmbH, einer Tochtergesellschaft der finanzen.net GmbH, entwickelt wurde, partizipieren die finanzen.net GmbH und die TraderFox GmbH indirekt oder direkt an der Vermarktung des QIX Dividenden Europa. Dies betrifft u.a. Lizenzeinnahmen von Emissionsbanken und KVGs.

