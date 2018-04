Netflix: Analysten tendenziell optimistisch

Netflix: Marke von 300 Dollar zurückerobert

Bei den von FactSet Research erfassten Gewinnprognosen wurde in den vergangenen drei Monaten eine starke Aufwärtstendenz registriert. Deren Schätzungen für Q1 sind nämlich innerhalb dieses Zeitraums von 0,51 auf 0,63 Dollar (Q4: 0,41 Dollar) pro Aktie nach oben revidiert worden, für das derzeit laufende zweite Quartal sieht die Lage ähnlich positiv aus. Hier erhöhte sich nämlich der Durchschnittswert der Analystenschätzungen von 0,51 auf 0,64 Dollar pro Aktie.Mit Blick auf die ausgesprochenen Analystenurteile sind die Optimisten eindeutig in der Überzahl. Unter den insgesamt 48 von FactSet Research erfassten Analystenmeinungen raten 22 Aktienexperten zum Kauf ("Buy") und fünf zum Übergewichten ("Overweight") der Netflix-Aktie. Eine neutrale Haltung ("Hold") nehmen aktuell 17 Analysten ein. Außerdem gibt es insgesamt vier Einschätzungen mit pessimistischem Tenor ("Sell") zu vermelden. Die Spanne der ausgesprochenen Kursziele fällt extrem groß aus und reicht von 90,00 bis 400,00 Dollar, was zu einem durchschnittlichen Mittelwert von 290,79 Dollar (aktuell: 311,65 Dollar) führt. Angesichts eines aktuellen Kurs/Gewinn-Verhältnisses von 250 deutet einiges darauf hin, dass bei Netflix zahlreiche Vorschusslorbeeren bereits verteilt worden sind.Aus charttechnischer Sicht fällt bei der Netflix-Aktie vor allem eines auf: Ende 2017 brach der Technologiewert aus dem soliden Aufwärtstrend nach oben aus und überwand die Marke von 300 Dollar. Seit dem Jahreswechsel generierte der Timingindikator Relative-Stärke mit dem Unterschreiten der Marke von 70 Prozent bereits zweimal ein Verkaufssignal. Richtig unter Druck geraten ist die Aktie bislang allerdings nicht. Sollte es beim morgigen Update eine negative Überraschung geben, droht ein erneuter Rutsch unter die Marke von 300 Dollar.