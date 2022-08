eBay-Aktie vorbörslich gefragt: eBay überzeugt mit Zahlenvorlage

Im zweiten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar (2,36 Mrd Euro), wie eBay am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich geriet eBay sogar mit 531 Millionen Dollar in die roten Zahlen, was jedoch vor allem an bilanziellen Wertanpassungen von Beteiligungen an anderen Firmen lag. Das bereinigte Quartalsergebnis aus dem fortgeführten Geschäft fiel um 18 Prozent auf 554 Millionen Dollar. Analysten hatten mit einem schlechteren Geschäftsbericht und Ausblick gerechnet.

Die eBay-Aktie zeigt sich im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise 0,26 Prozent höher bei 50,61 US-Dollar.

/hbr/DP/he

SAN JOSE (dpa-AFX)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com