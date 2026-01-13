DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +6,2%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.575 -0,3%Euro1,1642 ±-0,0%Öl65,27 -0,3%Gold4.624 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: US-Börsen letztlich schwach -- DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Palantir, AMD, Intel, Google, BioNTech, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Webinar: Krypto zu Jahresbeginn - so startest du richtig mit Digitalwährungen Webinar: Krypto zu Jahresbeginn - so startest du richtig mit Digitalwährungen
Freibeträge durch Kettenschenkung voll ausnutzen Freibeträge durch Kettenschenkung voll ausnutzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Queens Road Capital Investment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

14.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Queen's Road Capital Investment Ltd Registered Shs
7,30 EUR -0,05 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen

Queens Road Capital Investment hat am 12.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,90 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,5 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 107,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Queens Road Capital Investment

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Queens Road Capital Investment

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Queen's Road Capital Investment Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung