Queens Road Capital Investment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Queens Road Capital Investment hat am 12.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,90 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,5 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 107,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net