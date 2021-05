Neues Allzeithoch: Dow Jones springt erstmals über 35.000-Punkte-Marke

Der Dow Jones gewann im frühen Montagshandel bis auf 35.054,98 Zähler hinzu und markierte damit ein neues Allzeithoch. Aktuell legt das Börsenbarometer 0,79 Prozent auf 35.051,00 Zähler hinzu.

Nach der Rekordjagd vom Wochenschluss nehmen die Anleger in den USA am Montag in vielen Aktien Gewinne mit. Das hindert den Dow-Jones-Index jedoch nicht daran, ein neues Rekordhoch zu erreichen.

Die Nachrichtenlage ist zum Wochenbeginn noch dünn. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an, und die Bilanzsaison hat in den USA ihren Höhepunkt überschritten. Geschäftszahlen kommen allenfalls noch aus der zweiten und dritten Reihe. Tendenziell dürften die überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag die Aktienkurse weiter stützen, denn der geringe Beschäftigungsaufbau befeuerte Erwartungen, dass US-Notenbank und Regierung ihre Wirtschaftsstimuli noch einige Zeit fortführen werden.

Einige Marktteilnehmer befürchten jedoch, dass aufgrund der schon hohen Bewertungen am Aktienmarkt nicht mehr viel Luft nach oben sei. Vor allem Technologiewerte seien schon sehr teuer, meint Sebastian Galy, Senior Macro Strategist bei Nordea Asset Management. Hier dürften Anleger zögern, noch mehr Geld zu investieren. Vermögensverwalter setzten stattdessen auf Aktien von Unternehmen, die am stärksten profitieren würden, wenn die Wirtschaft wieder öffne. Dazu gehörten die Sektoren Banken, Reise und Freizeit.

Das Thema Inflation sei mit dem schwachen Arbeitsmarktbericht keineswegs erledigt, mahnt Derek Halpenny, Leiter des Bereichs Research for Global Markets in Europa bei MUFG. Er verweist auf steigende Stundenlöhne in den USA, ebenfalls steigende Rohstoffpreise und Lieferkettenprobleme. Die Aktienmärkte ignorierten dieses Risiko noch ebenso wie die Möglichkeit wieder schwächerer Ertragserwartungen der Unternehmen.

