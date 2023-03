UBS-Aktie dennoch stark: S&P senkt Ausblick für Rating auf negativ

Aktien in diesem Artikel UBS EUR

Die Bonitätsnoten wurden zunächst mit A- bzw. A-2 bestätigt.

Die Schweizer Regierung hatte am Sonntagabend bekanntgegeben, dass die UBS die angeschlagene Credit Suisse (CS) für 3,25 Milliarden US-Dollar übernimmt. Die erste Megafusion systemrelevanter globaler Banken seit der Finanzkrise im Jahr 2008 soll dazu beitragen, den gefährlichen Vertrauensverlust in das globale Bankensystem aufzuhalten.

Angesichts der Größe und des schwächeren Kreditprofils der CS sowie der Komplexität der Abwicklung eines Großteiles des Investment-Banking-Geschäfts der Bank sehen die Ratinganalysten von S&P jedoch bei der Integration der CS in die UBS ein erhebliches Durchführungsrisiko.

Aufgrund der sehr hohen finanziellen Puffer, die sich aus der Transaktion ergeben, und der massiven Liquiditätsunterstützung durch die Schweizer Notenbank (SNB) bestünden aber ausreichende Puffer, um entstehende Risiken wirksam zu begrenzen.

Die Zentralbank der Schweiz (SNB) hatte angekündigt, die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS mit einer Liquiditätshilfe von bis zu 100 Milliarden Franken zu unterstützen. Die Schweizer Regierung will mehr als 9 Milliarden Franken zur Verfügung für potenzielle Verluste bereitstellen, die der UBS aus dem Kauf erwachsen könnten.

Der negative Ausblick für die Ratings spiegelt laut S&P den Druck auf die Kreditwürdigkeit der UBS Group in Verbindung mit dem Durchführungsrisiko aus der Integration wider.

An der Schweizer Börse SIX gewinnt die UBS-Aktie am Dienstag dennoch zeitweise 3,61 Prozent auf 17,95 Franken.

